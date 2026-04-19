自動車盗の被害が全国で最も多い愛知県。春日井市の自動車ディーラーで4月19日、警察が防犯カメラ設置などの対策を呼び掛けました。愛知トヨタ春日井店では19日、車検などで訪れた客に警察が実際にあった自動車盗の犯行映像を見せるなどして、防犯カメラの設置や対策グッズをつけるよう呼びかけました。愛知県内では自動車盗の被害が去年1年間で1051件発生し、2年連続で全国ワーストとなっています。春日