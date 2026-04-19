きょう午前5時20分ごろ、仙台市青葉区の住宅地でクマ1頭が目撃され、その後、マンションの裏の茂みにいるのが見つかりました。クマは茂みに居座っていますが、住宅地で緊急銃猟が難しいことから仙台市が箱わなを設置し捕獲を試みています。現場は仙台市役所から北におよそ600メートルの住宅地で周辺ではクマの目撃が相次いでいてきのう夜には、近くのマンションの防犯カメラにクマの姿が映っていました。茂みに居座っているクマと