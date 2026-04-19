モデルでタレントpeco（30）が19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件についてコメントした。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「pecoちゃん、Xでもこの事件にコメントしていたみたいですけど、母親としてどう思われますか」と尋ねた。pecoは「行方不明になったこのニュースを見た最初は、ひとりの親として、苦しくて親として見てられなくて、目をそらしてしまったんですけ