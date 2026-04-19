◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)16日の阪神戦以来の出場となっている巨人・岸田行倫選手。2回には見事な送球で盗塁を阻止し、先発・井上温大投手を助けました。井上投手は初回を三者凡退。しかし2回には先頭のオスナ選手に四球で出塁を許します。さらに続く俊足・岩田幸宏選手をショートゴロとするも、ランナーが入れ替わる形での出塁を許しました。1アウト1塁で迎えた赤羽由紘選手には、粘られながらも空振