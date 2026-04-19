お笑いタレントの紺野ぶるま（39）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）にゲスト出演。最近の肩書について語った。紺野は、出演者がオリジナルのランキングを発表するコーナー「サンデー芸人ランキング」に登場。「下ネタをやっていて怒った事件簿ベスト3」を発表した。「下ネタなぞかけ」で知られる紺野だが「昨今、世の中の流れ的に下ネタがやりづらいみたいな現場もありつつ。私も結婚して母になり」と