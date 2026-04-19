ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブック（KADOKAWA）が6月30日（火）に発売される。 【画像】ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブック 配信スタートから、「FOD総合ランキング3日連続1位」を獲得するなど、好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックが発売される。 2026年、ブレイクが期待される、井内悠陽と阿久根温世のW主演ドラマ「コントラスト」は、青春の傷と痛みを包み込む、