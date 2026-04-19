19日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第11節・福島ユナイテッドFCvs.FC岐阜で、ピッチにいる福島の選手が一時12人となる珍事が起きた。ホームの福島は後半20分、MF田中慶汰に代えてMF吉田陣平、DF當麻颯に代えてMF芦部晃生を投入。福島の左サイドからのスローインで試合が再開された直後、矢野浩平主審がすぐに笛を吹いてプレーを止めた。矢野主審が指で数えて確認したところ、福島の選手が12人となっていることが判明。交代の