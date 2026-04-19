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【J1百年構想リーグ WEST第11節】(パロ瑞穂)名古屋 2-2(PK5-4)福岡<得点者>[名]浅野雄也(83分)、木村勇大(90分+3)[福]碓井聖生(24分)、重見柾斗(35分)<警告>[名]高嶺朋樹(90分+10)[福]岡哲平(33分)、重見柾斗(41分)、奈良竜樹(67分)、道脇豊(71分)主審:中村太└“新パロ瑞穂”こけら落としの一戦を飾る! 名古屋が福岡相手に0-2から終盤2発で同点→PK戦勝利