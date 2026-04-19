[4.19 J1百年構想リーグWEST第11節 名古屋 2-2(PK5-4) 福岡 パロ瑞穂]名古屋グランパスが劇的な形で2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第11節が19日に開催され、5位の名古屋はホームで10位アビスパ福岡と対戦。0-2から終盤に追いつき、その勢いのままPK戦を制した。改築されたパロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとなった一戦。先にスコアを動かしたのは福岡だった。前半24分、左サイドのFKからキッカーのMF北