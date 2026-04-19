[4.19 J1百年構想リーグ第11節 G大阪 2-2(PK5-3) 岡山 パナスタ]J1百年構想リーグWESTは19日、第11節を各地で行い、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)で決勝進出を果たしたガンバ大阪がファジアーノ岡山と対戦した。敵地タイでの準決勝第2戦(○3-0)から中3日という連戦で、先制点を奪われる厳しい展開となったが、着実に2点を重ねて一時は逆転。2-2のまま迎えたPK戦で勝利し、今大会最多4度目の「勝ち点2」を収めた。前半はセッ