【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節】(えがおS)熊本 0-2(前半0-1)鳥栖<得点者>[鳥]鈴木大馳(45分+2)、坂本亘基(60分)<警告>[鳥]櫻井辰徳(5分)観衆:5,464人主審:俵元希