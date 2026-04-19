4月に入り、ドライブレコーダー（ドラレコ）が急に売れ出した。昨年12月から3月まで2桁割れで推移してきた販売状況が、4月に入って急転。15日までの半月で、前年同期比が台数で155.2％、金額で143.1％と大幅に伸びている。全国2400の家電量販店やオンラインショップの実売を集計するBCNランキングで明らかになった。ドラレコ急伸の背景には、自動車自体の販売が好調であることに加え、自転車への「青切符（交通反則通告制度）