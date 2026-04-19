プロ野球解説者の清水隆行さんがＢＳ日テレの「さまぁ〜ずスタジアム」に出演。「4月なのに太鼓判をおす」という企画で、ダルベック選手の名をあげました。「ボールを追いかけない、強引さがない。どちらかと言えば、外国人は振って振ってプレッシャーをかけていく選手が多いんですが、振らないプレッシャーを与えられる外国人」と評価。ヤクルトなどでプレーしたペタジーニ選手のようなタイプと続けました。ダルベック選手は阪神