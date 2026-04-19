「スペイン国王杯・決勝、アトレチコ・マドリード２（ＰＫ３−４）２レアル・ソシエダード」（１８日、セビリア）サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が途中出場で自身初タイトルとなるスペイン国王杯優勝を飾ったあと、日本代表として迎えるワールドカップへの意欲を語った。ミックスゾーンで久保は「２−２となり難しい状況だったが、自分が出ていくことになるのは分かっていた。今は