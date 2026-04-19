女優藤原紀香（54）が19日、横浜市で開催された「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。藤原は、イベント中盤のファッションショーのトップバッターで登場。黒のミニドレスでランウエーをさっそうと歩き、会場を沸かせた。90年代にJJ専属モデルを務めていた藤原は、当時の思い出を聞かれ「水着の撮影がバンバン出ていた時代でした。スイムウエア担当でしたね。ニューカレドニアの撮影に行ったり、モデルとして初めての体験でし