ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」は２０日に開幕する。今節は上位機のほとんどが不在の低調機シリーズも大上卓人（３５＝広島）は、初日ドリーム組では篠崎元志に次ぐ部類のエンジンを引き当てた。１４号機は１６日に終幕した開設７３周年は不出場だったが、機歴自体は中堅以上。ただ前節で転覆事故があった。「中間整備でギアケースとブラケットが替わっている。まだ直線は少し心もとないかな。ター