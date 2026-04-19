スペイン１部レアル・マドリードは、歴代最多１５度の優勝を誇る欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の８強で姿を消した。リーグ戦はわずかな可能性を残すものの、今季無冠が濃厚になっていることで、ブラジル代表ＦＷビニシウスとフランス代表ＦＷキリアン・エムバペの共存問題が再びクローズアップされている。エムバペが２０２４年夏に加入したころから指摘されていた問題は、いまだ解決されていない。スペインメディア「エル