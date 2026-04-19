ピラフ星人による新曲「Shalala」のCDが、6月17日（水）に発売されることが決定した。 表題曲は本日19日に配信リリースされており、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期エンディングテーマに起用されている。「Shalala」CDには、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。リリース発表にあわせ予約受付もスタート