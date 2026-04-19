◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの水谷瞬外野手が、アクシデントに見舞われた。７回１死満塁で一塁線へ鋭い打球を放った。相手一塁手の平沢が、一度こぼした後、すぐに拾って体を反転させるようにバックホーム。この送球が、ファウルゾーンを走っていた水谷の正面へ。よけようと出した左手をかすめ首付近に当たった。水谷は倒れ込み、ボールは一塁手の元へ跳ね返り一塁はアウト。