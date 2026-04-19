大相撲の幕内・獅司（雷）が、師匠の雷親方（元小結・垣添）の長男・垣添玄空の入門を喜んだ。この日は栃木・宇都宮市で春巡業に参加。都内の部屋で垣添の入門会見が行われたことを受け「仲も良いです。遊びで何度か相撲を取ったこともある。強いです」と証言。夏場所（５月１０日初日・両国国技館）では、雷部屋から垣添や日体大出身で幕下最下位格付け出しのリ・ビル・クリストファーがデビューを予定しており、「いっぱい新