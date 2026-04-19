◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の井上温大投手が今季２勝目を懸けて先発し、初回をピシャリと抑えた。まずは先頭の長岡を投ゴロに打ち取った。続くサンタナを１５０キロで３球三振に仕留め、古賀を二ゴロに抑えて３者凡退と上々の立ち上がりを見せた。５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では７回３安打１失点の好投で今季初勝利。１２日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季２度目の先発マウンドに立ち６回７奪