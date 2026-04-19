兵庫県の告発文書問題に関して、地方公務員法（守秘義務）違反容疑が不起訴となった斎藤元彦・兵庫県知事。神戸地検のこの処分を不服とし、告発者の上脇博之・神戸学院大教授が2026年4月14日、検察審査会に申し立てた。一連の問題を巡っては、捜査当局の主な捜査が終結したばかり。斎藤知事の4月15日の定例記者会見では、関西テレビの記者から知事が情報漏えいの指示をしたか、改めて問われたが、その回答を巡り、知事が「私の認識