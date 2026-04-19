ハロー!プロジェクトのアイドル・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）の米村姫良々（きらら＝21）が18日、自身のインスタグラムを更新し、1999年に発売されたモーニング娘。の代表曲「LOVEマシーン」のジャケット写真の“復刻版”を公開した。 【写真】見覚えのありすぎる構図金髪メンバーがいないけど… 「4/23発売の アップトゥボーイ Vol.361 オフショ」とコメントし、シルバーの