3月に名古屋市東区の工事現場で見つかった不発弾の撤去作業が、4月19日に行われました。作業は無事に完了し、交通規制などもすでに解除されています。東区葵1丁目のマンションの建設現場では3月12日、アメリカ製の「250キロ焼夷弾」が見つかり、19日に、自衛隊による撤去作業が行われました。周辺では半径およそ300mの住民およそ3600人に避難が呼びかけられたほか、警戒区域内の錦通や桜通が通行止めとなり、地下鉄東山線と