第二次世界大戦後の国際秩序において、「欧米」という言葉は、共通の価値観と戦略的利害を共有する枠組みとして機能してきた。しかし近年、特にドナルド・トランプ大統領によるNATOへの関与縮小を示唆する言説は、この枠組みの安定性に疑問を投げかけている。 ただし、それは直ちに欧米の解体を意味するものではなく、むしろ関係の再編過程を示す動きとして理解すべきである。 トランプ氏のNATO離脱論や防衛費負担をめぐる批判