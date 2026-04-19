人気日本人女子タッグが、かつて日本でも活躍した殿堂入りスーパースターとの貴重な3ショットを公開。華やかなドレスと晴れやかな表情にファンからも感動のリアクションが送られている。【画像】日本人女子タッグ、ドレス姿でレジェンドと“万感3ショット”WWEスーパースターのアスカが19日、自身のインスタグラムを更新。今年WWE殿堂入りを果たしたレジェンド、AJスタイルズとの記念写真を公開した。日本時間18日、ラスベガ