イラン攻撃で再び脚光もさすがにもう限界？アメリカ空軍が運用しているA-10C「サンダーボルト II」攻撃機は、その特徴的な外見から軍用機として高い知名度と人気を博しており、現場では「ウォートホッグ（イボイノシシ）」の愛称でも知られます。【頑丈すぎ…】え、戻ってこれるダメージなの!? イラク戦争で対空砲火を受けも帰還した機体（画像）実戦においても今年の2月末から始まったイラン攻撃作戦「エピック・フューリー」