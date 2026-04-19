元保護犬のドッグランでの一コマがSNSで話題を呼び、投稿は48万回再生を突破。迷子になってしまい不安げにウロウロするわんこ…。ママを見つけた瞬間のいじらしい姿には「全然違う！」「わんこの笑顔に涙…」「ほんと嬉しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ドッグランで飼い主を見失い、不安な表情を浮かべる元保護犬…見つけた瞬間の『尊い光景』】 ドッグランでママを見失ったわんこ Instag