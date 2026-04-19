山形市の春季消防演習がきょう行われ、中心市街地を舞台に、一斉放水などが披露されました。 【写真を見る】山形市の中心部で一斉放水 山形市春季消防演習 これは、市民の防災への意識を高めてもらおうと、毎年行われているものです。演習には26台の消防車両と山形市消防本部の署員や地域の消防団員らおよそ550人が参加して、山形市七日町の目抜き通りを行進しました。 「一斉放水始め！」消防車による一斉放水では、ホー