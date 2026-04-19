陸上自衛隊神町駐屯地できょう創立記念行事が行われ、訓練の様子などが一般公開されました。 【写真を見る】陸上自衛隊神町駐屯地で記念行事 F-2戦闘機が展示飛行（山形） 陸上自衛隊第6師団は今年で、創隊64年、神町駐屯地は創立70年になります。記念行事には、隊員およそ750人が参加し、はじめに若松純也第6師団長を前に装甲車などによる観閲行進が行われました。 このあと、偵察部隊がヘリからロープで降下したり、装