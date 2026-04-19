４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節で名古屋グランパスとアビスパ福岡がパロマ瑞穂スタジアムで対戦。改装工事を終えた“新瑞穂”のこけら落としとなった一戦は、名古屋が２−２で突入したPK戦を制した。先手を取ったのは福岡だった。24分、左サイドでFKを獲得すると、キッカーの北島祐二が右足でゴール前へ正確なボールを供給。これに反応した碓井聖生がペナルティエリア中央から右足で合わせ、ゴール右下