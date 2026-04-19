バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗選手らが新潟市で小学生にバドミントン教室を開きました。 18日、新潟市で開かれたＮＴＴ東日本のバドミントン教室には市内の小学生約６０人が参加しました。 世界選手権男子シングルスで２度の優勝を果たした桃田賢斗選手ら ＮＴＴ東日本バドミントン部の選手がシャトルの打ち方などを伝授しました。 小学生はラケットを振り真剣なまなざしで取り組んでいました。 ■小学
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