岡本は適応力を問われることになる(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が現地時間4月18日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」でスタメン出場し、2安打1打点をマークした。1安打目は第1打席、止めたバットに当たった打球が内野手の間を抜けるラッキーなヒットとなったが、6回の第3打席では150キロの速球を強振しレフト前へ運んでいる。ルーキーシーズン序盤、不振が囁かれる中で、自身4度目のマルチヒットを記