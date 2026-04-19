都心の高い住居費や生活コストの合理性を考え、通勤の利便性も兼ね備えた実家を生活拠点に選ぶ社会人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、東京都三鷹市在住・48歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィー