北朝鮮がミサイルを発射、SLBMの可能性も指摘されています。韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮がけさ、東部・新浦付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルを数発、発射したと発表しました。およそ140キロ飛行したということです。韓国メディアは新浦には潜水艦の基地があり、SLBM=潜水艦発射弾道ミサイルの可能性もあると報じています。韓国軍は、ミサイルが潜水艦と陸上、また両方の方式を組み合わせて発射された可能性を念頭に、分