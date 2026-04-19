映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本公開（4月24日）に向け、京都の町を“ギャラクシー”にジャックする企画が始まっている。【写真多数】イオンモールのあちこちにマリオが登場京都市交通局では、同作のキーワードラリーを実施。京都市営地下鉄4駅、T・ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけ、指定の用紙にラリーの回答と必要事項を明記のうえ、T・ジョイ京都に設置の応募箱に投函すると、抽選で豪華