イランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡を再び封鎖したと発表しました。一方、アメリカ軍はイラン関連の船舶の取り締まりを強化するため準備を進めていると報じられています。国営イラン通信「革命防衛隊の海軍は土曜（18日）夕方からホルムズ海峡が封鎖されたと発表した」イランの革命防衛隊が表明したホルムズ海峡の再封鎖。前日、アラグチ外相が停戦期間中、商船に対しては「開放される」と表明していたホルムズ海峡ですが、革命防