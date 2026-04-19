防衛省は１９日、北朝鮮が同日午前６時台に同国東岸付近から複数の弾道ミサイルを発射したと発表した。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に落下し、航空機や船舶への被害は確認されていない。政府は北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議した。韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮は同日午前６時１０分頃、同国東部・新浦（シンポ）付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射し、約１４０キロ・メートル飛行