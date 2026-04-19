（CNN）ホルムズ海峡では18日に船舶2隻が攻撃を受けた後、再び船の往来が停止した。船舶追跡サイト「マリントラフィック」のデータによると、この海域の船の大半はペルシャ湾の奥深くか、比較的安全なオマーン湾の方へ移動した。英国海事貿易機関によると、イランの攻撃艇がホルムズ海峡を通過中のタンカーに銃撃したほか、別の船舶にも「詳細不詳の飛翔（ひしょう）体」が直撃したという。インド政府は、インド船籍の2隻がホルム