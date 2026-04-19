お笑いタレント狩野英孝（44）が19日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。2月8日に東京・両国国技館で行われた「第50回日本大相撲トーナメント」の裏側に潜入した。狩野は生中継の解説をする北陣親方（元小結遠藤）の後ろの席に座り、実際の放送に映り込んだ。狩野は「かのサンド」ステッカーで汗をふく動きを見せ、番組をアピールすることに成功した。サンドウィッチマンの富澤たけしはSNSでエゴサーチをすると「国技館にも