糖質が高いと分かっていても、チョコやアメなど甘いものが止められないのはなぜか。消化器外科医の石黒成治さんは「近年の研究では、単なる個人の嗜好ではなく、腸内細菌が変わるだけで“甘党”が生まれてしまう可能性が指摘されている」という――。※本稿は、石黒成治『糖質リスク自覚なき「食後高血糖」が万病を招く』（SB新書）の一部を再編集したものです。■腸内細菌が食べたいものを指示？どうしても甘い物がやめられない