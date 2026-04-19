1570年、織田信長と徳川家康は浅井・朝倉連合軍と、近江国（現在の滋賀県）の姉川流域で激突したとされる。歴史評論家の香原斗志さんは「史料を見るに、戦死者が少ない。『豊臣兄弟！』で描かれるような、姉川が血で染まるほどの大合戦とは言えない」という――。写真＝iStock.com／Josiah S※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Josiah S■姉川の戦いは本当に「大合戦」だったのか義弟の浅井長政（中島歩）に裏切られたせい