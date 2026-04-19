中村稔弥が6回無失点の好投パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が19日、2試合行われた。ソフトバンクはオリックスに3-1で勝利。先発の中村稔弥投手が6回無失点の好投で今季初勝利を挙げた。ソフトバンクは2回、廣瀬隆太内野手と石塚綜一郎捕手の2者連続本塁打などで3点を先制した。先発の中村が6回をゼロに抑えるも、8回に山崎琢磨投手が1点を失った。それでも最後は大江竜聖投手が締めて勝利した。オリックスは先発の高谷舟投