バドミントンの日本代表が１９日、２年に一度、団体世界一を決める国別対抗の男子トマス杯・女子ユーバー杯（２４日開幕、デンマーク）に向けた合宿を報道陣に公開した。女子シングルスで世界ランキング９位の若き主軸・宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）は「すごく緊張するんですけど、おととし（＝前回大会）を経験して、今年はしっかりチームに貢献できるように頑張りたいです」と意気込んだ。１７歳で初出場した２４年大会