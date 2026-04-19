帯広市は４月１９日、昨年度のばんえい競馬で活躍した人馬を表彰する「ばんえいアワード２０２５」の受賞馬・者を発表。ベストホースは、ばんえい記念を連覇したメムロボブサップ（牡１０歳、坂本東一厩舎）が受賞。ベストジョッキーは、ファン投票１位でヒロインズＣで重賞初制覇を飾った今井千尋騎手（２５）＝今井茂雅厩舎＝が受賞した。その他の受賞馬・者は以下の通り。▽最優秀２歳馬＝オレノコクオウ▽最優秀３歳馬＝キ