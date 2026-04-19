◆春季高校野球静岡県大会▽２回戦浜松開誠館６―０駿河総合（１９日・ちゅ〜るスタジアム清水）浜松開誠館の２年生右腕・山本蒼翔（あおと）が駿河総合を４安打に抑えて無四球完封。チームに２年ぶりとなる夏のシード権を呼び込んだ。１９０センチ、８２キロの背番号１１が投げ込むストレートはＭＡＸ１４３キロ。中学時代はヤングオール神戸で主に一塁手としてプレーしていたが、「投手として勝負したい」という思いが強く