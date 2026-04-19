プロランナーの吉田響（２３）＝サンベルクス＝が１９日、出身地の静岡・御殿場市の御殿場プレミアム・アウトレットでランニングイベントを行った。地元の中高生ら約１００人とオープン時間前に施設内を走った。雄大な富士山を眺めながらのイベントに、吉田響は「とても、貴重な経験になりました。御殿場市と御殿場プレミアム・アウトレットが素晴らしい場所ということを改めて実感しました」と笑顔で話した。また、御殿場市に