◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節レバンガ北海道９２―８４千葉Ｊ（１９日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区の千葉Ｊに９２―８４で勝利し、初のＣＳ進出に望みをつないだ。ＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）がＢリーグで自己最多タイとなる６本の３点シュート（Ｐ）を成功させ、勝利に導いた。東西両地区１、２位を除き上位４クラブがＣＳに進むワイルドカード争いでは５位。４位のＡ東京とは３ゲ