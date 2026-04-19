岐阜市の金華山で登山者の滑落や遭難が相次いでいることから、警察が注意を呼びかけました。 【写真を見る】金華山で滑落や遭難に注意呼びかけ 3月には女性（76）が転落して死亡する事故も 岐阜県警 金華山では3月、登山をしていた76歳の女性が別の登山者に道を譲ろうとして岩場から転落し死亡したほか、近年、山岳遭難が相次いでいます。 こうした中、岐阜県警の警察官が19日、金華山の登山道を歩く人々にチラシを配り、服装や