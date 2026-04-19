◇MLB タイガース 4-1 レッドソックス(日本時間19日、フェンウェイ・パーク)レッドソックス・吉田正尚選手はサヨナラ打の翌日ながら出番なし。チームは2試合連続1得点のみで敗れました。この日チームはタイガース先発のサイ・ヤング賞左腕、タリク・スクバル投手の前に6回までに10三振を喫するなど封じられ、5安打1得点で敗戦。前日、延長10回裏に代打で出場しサヨナラタイムリーを放った吉田選手は最後まで起用されませんでした。